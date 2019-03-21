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Aquidauana

Prefeito de Aquidauana se reúne com sindicatos e anuncia reposição salarial para servidores

Renan Nucci

Publicado em 21/03/2019 às 14:16

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Na manhã de hoje, 21, o prefeito Odilon Ribeiro recebeu em seu gabinete a diretoria dos Sindicatos dos Trabalhadores da Prefeitura de Aquidauana (SIMPRECAM) e do Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação (SIMTED) para deliberação sobre o reajuste salarial dos servidores municipais.

A partir do mês de abril, na quitação da folha de pagamento referente ao mês de março, a Prefeitura Municipal de Aquidauana fará a reposição salarial de 4,17% para o magistério e 3,87% para os servidores administrativos.

Há inúmeras prefeituras de Mato Grosso do Sul e do país que não estão conseguindo quitar os pagamentos dos servidores públicos em dia, chegando a atrasar ou precisando parcelar os salários.

Nesse cenário, a Prefeitura de Aquidauana, na gestão do prefeito Odilon Ribeiro, dribla a crise financeira mais uma vez. "Buscamos atuar com uma gestão administrativa priorizando o planejamento orçamentário para garantir o pagamento dos salários em dia e, ainda, atender ao pedido dos servidores efetivos do município, concedendo a reposição salarial", afirmou o prefeito.

“Nos reunimos com o prefeito Odilon, analisamos dados e o orçamento e agora ele autoriza a reposição salarial já para o próximo pagamento. O impacto na folha de pagamento com esse reajuste salarial será de R$ 120 mil reais. Entendemos que garantir o pagamento dos servidores em dia e agora com mais uma reposição salarial, o impacto é positivo para a economia local, pois é dinheiro que circulará no comércio da nossa cidade”, explicou o secretário municipal de Administração, Euclides Nogueira Junior.

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