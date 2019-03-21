Previsão é de mais chuva para esta quinta-feira em Aquidauana

O céu continua nublado nesta quinta-feira (21) e a previsão de mais chuva em Aquidauana e Anastácio, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em relação a ontem, os termômetros aumentam um grau e podem chegar a marcar até 30°C hoje. Além disso, a mínima abaixo de 20°C.

Há possibilidade de chuva de manhã e de noite. À tarde, o céu permanece apenas nublado. A umidade relativa do ar oscila entre 95% e 50%.