Previsão é de mais chuva para esta quinta-feira em Aquidauana

Clima
Em relação a ontem, os termômetros aumentam um grau e podem chegar a marcar até 30°C hoje
O céu continua nublado nesta quinta-feira (21) e a previsão de mais chuva em Aquidauana e Anastácio, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Em relação a ontem, os termômetros aumentam um grau e podem chegar a marcar até 30°C hoje. Além disso, a mínima abaixo de 20°C.
Há possibilidade de chuva de manhã e de noite. À tarde, o céu permanece apenas nublado. A umidade relativa do ar oscila entre 95% e 50%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS