Queda de energia em Aquidauana foi provocada por queda de árvores e galhos

Após queda de energia em Aquidauana, por meio de nota, a concessionária informou que foi ocasionada devido ao forte temporal que atingiu a cidade na tarde desta quarta-feira (20). A chuva forte e velocidade dos ventos derrubaram árvores e galhos sobre a rede elétrica.

“A concessionária esclarece que na Vila dos Bancários, a situação foi normalizada, e que no Bairro Alto e Vila Paraíso, equipes da concessionária continuam no local. Os reparos são de maior complexidade e devem obedecer protocolos rígidos de segurança. A previsão é de que o fornecimento de energia seja restabelecido em torno de uma hora”, informou em nota enviada ontem a noite para o jornal O Pantaneiro.

Além disso, a segundo a distribuidora, 40% das solicitações pela falta de energia foram decorrentes de árvores e galhos em contato com a rede elétrica, e 30% em razão de objetos lançados à rede em virtude dos ventos fortes.