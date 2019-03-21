Simpósio sobre bem-estar animal acontece hoje em Aquidauana

Hoje, 21, às 19 horas, na Câmara Municipal de Aquidauana acontecerá o “Simpósio Itinerante para atualização em bem-estar animal e políticas públicas”, promovido pela ONG Amemais e organizado pelo Setor de Vigilância Sanitária Ambiental da Prefeitura de Aquidauana.

O simpósio é um momento importante para toda a sociedade, autoridades e entidades protetoras debaterem ideias e ações em relação ao grave problema ocasionado pelo aumento crescente da população de cães e gatos nas ruas. Outro tema importante que será tratado no simpósio é o enfrentamento dos casos de maus tratos animais, que carecem da aplicação de medidas administrativas corretivas/educativas.

O simpósio é idealizado por Beto Araújo, diretor presidente da ONG Amemais, militante da causa Animal desde 2000 e conta com a participação na organização de toda a equipe do Setor de Vigilância Sanitária e Ambiental de Aquidauana.

Entre os palestrantes que estarão no evento hoje à noite estão: Ângela Caruso, militante da causa animal desde 1989 e diretora-presidente da ONG Quintal de São Francisco/SP e Lilian Rokenbach, coordenadora nacional do Movimento Crueldade Nunca Mais, que congrega ONGs de todos o país para ações pontuais que envolvam mudanças na legislação federal e defesa dos direitos dos animais