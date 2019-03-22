Educação Ambiental em pauta nos projetos sociais de Aquidauana

Educação ambiental é um processo de educação responsável por formar indivíduos preocupados com os problemas ambientais e que busquem a conservação e preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade, pensando nisso, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social, promove atividades que tenham essa interação das crianças com o meio ambiente, aprendendo a respeitá-lo e cuidá-lo.

Com isso, as crianças Bombeiros do Amanhã receberam hoje (22), o engenheiro agrônomo, Daniel, que conversou com a garotada, explicando os procedimentos, materiais e demais cuidados para implantar e manter uma horta. Em breve, as crianças estarão aprendendo na prática como fazer uma horta.

Já os alunos do projeto social Adote um Atleta participaram de uma aula pra lá de extrovertida. Aprenderam a fazer música, utilizando materiais que seriam descartados e foram reaproveitados em arte. As crianças, sob orientação do professor Fabrício, aprenderam a produzir instrumentos musicais com materiais reciclados, como, por exemplo, tambores e fizeram a maior festa tocando, se divertindo e alegrando o ambiente.