Prefeitos de Aquidauana e região intercedem junto ao Estado pelo Hospital Regional

O prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro participou de uma importante reunião na Assomasul com o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende e com os prefeitos de Dois Irmão do Buriti, Miranda, Bodoquena e Nioaque, que estão unidos em busca de uma solução para não paralisar os atendimentos no Hospital Regional de Aquidauana.

A preocupação com a saúde da nossa região é muito grande, pois o município de Aquidauana não consegue mais continuar atendendo a grande e contínua demanda que chega todos os dias.

O Hospital Regional Dr. Estácio Muniz recebe pacientes de várias cidades e com os pagamentos dos repasses atrasados e as dívidas aumentando, o caus financeiro é grande, inclusive, colocando o hospital em colapso e com risco de os atendimentos deixarem de serem realizados.

É importante destacar que os salários dos médicos já estão atrasados e, conforme destacou o prefeito Odilon Ribeiro, se não houver uma ajuda da Secretaria de Estado de Saúde, a situação pode piorar em Aquidauana.

O secretário Geraldo Resende se comprometeu em tentar equacionar o atraso dos repasses e disponibilizar uma ajuda financeira maior para o hospital e o CEM de Aquidauana. A reunião aconteceu em Campo Grande, na última terça-feira, 19.