Prefeitos de Aquidauana e região intercedem junto ao Estado pelo Hospital Regional

Saúde
A preocupação com a saúde da nossa região é muito grande
O prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro participou de uma importante reunião na Assomasul com o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende e com os prefeitos de Dois Irmão do Buriti, Miranda, Bodoquena e Nioaque, que estão unidos em busca de uma solução para não paralisar os atendimentos no Hospital Regional de Aquidauana.
A preocupação com a saúde da nossa região é muito grande, pois o município de Aquidauana não consegue mais continuar atendendo a grande e contínua demanda que chega todos os dias.
O Hospital Regional Dr. Estácio Muniz recebe pacientes de várias cidades e com os pagamentos dos repasses atrasados e as dívidas aumentando, o caus financeiro é grande, inclusive, colocando o hospital em colapso e com risco de os atendimentos deixarem de serem realizados.
É importante destacar que os salários dos médicos já estão atrasados e, conforme destacou o prefeito Odilon Ribeiro, se não houver uma ajuda da Secretaria de Estado de Saúde, a situação pode piorar em Aquidauana.
O secretário Geraldo Resende se comprometeu em tentar equacionar o atraso dos repasses e disponibilizar uma ajuda financeira maior para o hospital e o CEM de Aquidauana. A reunião aconteceu em Campo Grande, na última terça-feira, 19.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS