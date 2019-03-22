Sem previsão de chuva, termômetros chegam a 30°C nesta sexta em Aquidauana

Diferente do resto da semana, não deve chover nesta sexta-feira (22) em Aquidauana, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Com isso, a máxima pode alcançar até 30°C. Já a mínima não deve ficar abaixo de 21°C. A sexta amanhece nublada, contudo, no decorrer do dia o sol deve aparecer, principalmente de tarde.

A umidade do ar oscila entre 90% e 50%.