Sem previsão de chuva, termômetros chegam a 30°C nesta sexta em Aquidauana

Clima
A mínima não deve ficar abaixo de 21°C
Diferente do resto da semana, não deve chover nesta sexta-feira (22) em Aquidauana, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Com isso, a máxima pode alcançar até 30°C. Já a mínima não deve ficar abaixo de 21°C. A sexta amanhece nublada, contudo, no decorrer do dia o sol deve aparecer, principalmente de tarde.
A umidade do ar oscila entre 90% e 50%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS