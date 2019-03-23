Acidente entre dois carros deixa um morto e oito feridos perto de Aquidauana

Acidente envolvendo dois carros de passeio deixou um morto e oito feridos, entre eles duas crianças de 5 e 9 anos. A batida aconteceu na noite de ontem (22), por volta das 21h, na BR-262, entre Aquidauana e Campo Grande – perto da floricultura Flor de Liz.





As primeiras informações são de que, um Renault Clio ocupado por cinco pessoas – sendo elas três adultos e as duas crianças – teria tentado ultrapassar um caminhão na rodovia quando bateu de frente com um Gol, que seguia no sentido contrário.





Com a batida, o motorista do Clio, identificado como um homem de 57 anos, morreu na hora. Os outros ocupantes ficaram presos entre as ferragens. Já o outro veículo era ocupado por quatro pessoas. Todas sofreram ferimentos graves e também ficaram presas entre as ferragens.

As oito vítimas foram levadas para o hospital de Aquidauana. Atenderam a ocorrência as ambulâncias de Anastácio, e Aquidauana, e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).



