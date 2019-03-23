Ponte Velha sobre o Rio Aquidauana é interditada novamente para reparos

A prefeitura de Aquidauana interditou a ponte velha, sobre o rio Aquidauana, na manhã deste sábado (23). A interdição se deve a reparos nas vigas, devido ao princípio de incêndio ocorrido no começo deste mês.

Segundo o secretário de obras Ronaldo, se não surgirem outras avarias o trabalho levará cerca de um dia. “Serão substituídas duas vigas e alguns tabuleiros”, explicou.

O incêndio ocorreu no dia 6 deste mês. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, chegando ao local, deparou-se com uma viga mestre em chamas. O fogo foi rapidamente controlado.

Os bombeiros não descartam que as chamas possam ter sido causadas por cigarro.

*Com informações de Francis Leone