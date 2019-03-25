Prefeito de Aquidauana recebe moradores e reafirma compromisso de melhorias

O Prefeito Odilon Ribeiro recebeu em seu gabinete moradores da região do Morrinho. Na visita, eles pediram reparos nas estradas da região, serviço este que o prefeito garantiu, que terá início nas próximas semanas.

Outro assunto importante foi a questão da legalização das propriedades, "Esta é uma questão de honra para nossa Administração, já concluímos na Colônia Buriti, o próximo será o bairro São Francisco, e vamos tentar regularizar todos os terrenos possíveis", disse o Prefeito.

A reunião foi intermediada pelo vereador Bié, que ficou contente com o resultado e a disponibilidade e empenho do Prefeito.