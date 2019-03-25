Prefeito de Aquidauana recebe moradores e reafirma compromisso de melhorias

Visita
Eles pediram reparos nas estradas que se dará início dentro de alguns dias.
O Prefeito Odilon Ribeiro recebeu em seu gabinete moradores da região do Morrinho. Na visita, eles pediram reparos nas estradas da região, serviço este que o prefeito garantiu, que terá início nas próximas semanas.
Outro assunto importante foi a questão da legalização das propriedades, "Esta é uma questão de honra para nossa Administração, já concluímos na Colônia Buriti, o próximo será o bairro São Francisco, e vamos tentar regularizar todos os terrenos possíveis", disse o Prefeito.
A reunião foi intermediada pelo vereador Bié, que ficou contente com o resultado e a disponibilidade e empenho do Prefeito.
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Programação em Anastácio
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