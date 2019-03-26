Aquidauana participa de encontro sobre Gestão, Educação e Legislação de Trânsito

A Prefeitura de Aquidauana esteve representada no V Encontro Estadual sobre Gestão, Educação e Legislação de Trânsito, ocorrido de 20 a 22 de março, em Campo Grande, na Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul - Assomasul.

O encontro foi aberto pela diretora-presidente do Cetran-MS (Conselho Estadual de Trânsito), Regina Maria Duarte, na presença de várias autoridades e técnicos especializados no setor e com a participação do diretor de trânsito de Aquidauana Flávio Gomes da Silva e a coordenadora pedagógica Marcia Tozani.

O evento reuniu gestores municipais de trânsito, coordenadores de Educação de Trânsito e membros das Juntas Administrativas de Recursos e Infrações (Jari), com o objetivo fortalecer o diálogo com os órgãos do SNT (Sistema Nacional de Trânsito) na construção de ações educativas de trânsito mais efetivas em todo o país, promovendo palestras com a participação de renomados especialistas.

Segundo informou a Assomasul, entre os temas abordados no evento, constam “Projetos da PRF/MS (Polícia Rodoviária Federal)”; “Parecer sobre inspeção dos veículos do Transporte Escolar”; “Os desafios da legislação, educação e mobilidade de trânsito visando um processo coletivo” e os “Desafios do Pnatrans (Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito) para a fiscalização e educação de trânsito em MS” e outros assuntos relacionados as políticas públicas de gestão do trânsito e legislação.