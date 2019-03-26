Oportunidade de trabalho para a Administração do CPAQ em Aquidauana

Educação
A Coordenação do Curso de Administração do Câmpus de Aquidauana da UFMS divulgou uma ótima oportunidade de trabalho para alunos e egressos do curso.
A vaga é para atuação em empresa parceira do Frigorífico Buriti. São requisitos para a vaga:
O candidato interessado deve levar seu currículo vitae impresso na recepção do Frigorífico Buriti, aos cuidados de Marini/Raul.
As inscrições devem ser realizadas até 28 de março. Para isso, basta entrar em contato com Marini, pelo telefone 67 99965-1222, e se identificar como aluno ou egresso do Curso de Administração da UFMS/CPAQ, informando o interesse e atendimento aos requisitos.
Para quaisquer dúvidas, entre em contato com a Coordenação de Administração, pelo e-mail adm.cpaq@ufms.br ou pelo telefone 3241-0436.
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