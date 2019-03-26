Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 12:22

Buscar

Últimas notícias
X

Mais econômicas

Prefeitura de Aquidauana troca luminárias comuns por lâmpadas de LED

Renan Nucci

Publicado em 26/03/2019 às 13:15

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Prefeitura de Aquidauana, essa semana, está realizando mais uma etapa de substituição de luminárias a vapor de sódio, que estão nas ruas do centro da cidade, por novas lâmpadas de LED.

As luminárias de LED têm maior eficiência, são mais econômicas e duráveis. Elas podem chegar a reduzir em 65% o consumo de energia por lâmpada instalada nos postes e ter uma duração de 4 a seis anos, o que significa uma economia significativa para o município, pois estima-se gastar menos com manutenção e trocas.

Conforme informou o prefeito Odilon Ribeiro, o recurso da taxa de Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP é arrecadado e investido pela prefeitura para melhorar o serviço de iluminação pública. “Começamos o nosso projeto de usar as lâmpadas de LED pelas ruas do centro da cidade, mas pretendemos alcançar os bairros. Quanto mais luminárias de LED, maior será a eficiência do serviço de iluminação e economia para o município”, explicou.

Nessa semana estão sendo efetuadas as substituições das lâmpadas nas ruas Cândido Mariano, Marechal Mallet, Manoel Antônio Paes de Barros e Sete de Setembro, além das vias transversais.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Publicidade

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo