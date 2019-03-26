Prefeitura de Aquidauana troca luminárias comuns por lâmpadas de LED

A Prefeitura de Aquidauana, essa semana, está realizando mais uma etapa de substituição de luminárias a vapor de sódio, que estão nas ruas do centro da cidade, por novas lâmpadas de LED.

As luminárias de LED têm maior eficiência, são mais econômicas e duráveis. Elas podem chegar a reduzir em 65% o consumo de energia por lâmpada instalada nos postes e ter uma duração de 4 a seis anos, o que significa uma economia significativa para o município, pois estima-se gastar menos com manutenção e trocas.

Conforme informou o prefeito Odilon Ribeiro, o recurso da taxa de Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP é arrecadado e investido pela prefeitura para melhorar o serviço de iluminação pública. “Começamos o nosso projeto de usar as lâmpadas de LED pelas ruas do centro da cidade, mas pretendemos alcançar os bairros. Quanto mais luminárias de LED, maior será a eficiência do serviço de iluminação e economia para o município”, explicou.

Nessa semana estão sendo efetuadas as substituições das lâmpadas nas ruas Cândido Mariano, Marechal Mallet, Manoel Antônio Paes de Barros e Sete de Setembro, além das vias transversais.