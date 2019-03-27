Calor segue forte e termômetros podem alcançar até 34°C hoje em Aquidauana

Clima
Não há previsão de chuva
O intenso calor deve continuar nesta quarta-feira (27) em Aquidauana, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Contudo, diferentes dos dois ultimas dias onde a máxima chegou a 37°C, hoje os termômetros podem alcançar até 34°C.
Ainda não há previsão de chuva e a mínima não deve ficar abaixo de 24°C. A umidade relativa do ar oscila entre 70% e 40%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS