Calor segue forte e termômetros podem alcançar até 34°C hoje em Aquidauana

O intenso calor deve continuar nesta quarta-feira (27) em Aquidauana, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Contudo, diferentes dos dois ultimas dias onde a máxima chegou a 37°C, hoje os termômetros podem alcançar até 34°C.

Ainda não há previsão de chuva e a mínima não deve ficar abaixo de 24°C. A umidade relativa do ar oscila entre 70% e 40%.