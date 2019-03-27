Câmara de Aquidauana entrega prêmio Mulher que faz a Diferença

Na noite da ultima sexta-feira (22.3) aconteceu no Plenário Estevão Alves Corrêa da Câmara Municipal de Aquidauana Sessão Solene em homenagem às mulheres. O evento marcou a entrega do prêmio “Mulher que faz a diferença” concedido à mulheres que prestam relevantes serviços a população e com uma história de vida, luta e trabalho.

A sessão foi conduzida pelo vereador Mauro do Atlântico, presidente do Poder Legislativo e contou com a presença dos demais membros da Mesa Diretora, sendo eles Valter Neves (Vice-presidente), Lenilda Damasceno (1ª secretária), Marcelo Garcia (2º secretário), além dos vereadores Agnaldo da Saúde, Cláudio dos Reis Alviço, Edinho Grance, Gabriel Silvério dos Reis, Nilson Pontim, Sebastião Rodrigues dos Santos e Youssef Saliba. O vereador Anderson Meireles não compareceu por estar de licença médica e Moacir Pereira por um imprevisto de ultima hora também não se fez presente.

No plenário a presença de homenageados, familiares, autoridades e convidados. A pastora Márcia Regina e o Padre Paulo – pároco da comunidade Católica Nossa Senhora Imaculada Conceição ministraram uma benção no inicio da Sessão Solene. A cantora evangélica Blanca Ligia homenageou as mulheres e ao publico presente com uma apresentação musical. Marina Rodrigues Nogueira usou da palavra para ressaltar o papel da mulher na sociedade aquidauanense.

Em seguida foram homenageadas com a entrega do prêmio “Mulher que faz a diferença”, Guaraciaba de Fátima Gomes, Gilmara Menezes, Mariete dos Santos Batista Silva, Amaíza Pereira Rodrigues, Selma Maria Capella de Camargo, Urla Àvila Macedo, Ana Lúcia Gomes da Silva, Fábia Sebastiana Peres Calvis, Ana Fábia Damasceno Silva Brunet, Vânia Leanes da Costa, Auredil Vera da Silva Romero, Berenice Botelho da Luz, Maristela Aparecida de Oliveira, Nilza Neves da Silva, Clarice da Silva Barros, Maria Izabel Beltramin Gomes, Paola Marques, Barbero Lemos e Deborah Luziana Marcon de Mello.

Gilmara Menezes que desde os 12 anos tem atuado na defesa dos interesses coletivos, fez uso da palavra representando a todas as homenageadas. Ela que já atuou na coordenadoria da Mulher de Aquidauana e atualmente é presidente da Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual CEJAR – Cel. José Alves Ribeiro destacou a força da mulher junto a comunidade enaltecendo a todas pela homenagem que considera mais do que justa. Ao final se emocionou dedicando o prêmio ao pai recém falecido. Em nome dos vereadores do Poder legislativo de Aquidauana fez uso da palavra a vereadora Lenilda Damasceno que disse estar honrada em mais uma vez representar o colegiado que nesta noite rendeu justas homenagens com a entrega do prêmio “Mulher que faz a diferença”.

“São mulheres escolhidas pelo empenho e dedicação ao longo dos anos e que travaram inúmeras batalhas com a finalidade de engrandecer nossa sociedade”, frisou. Lenilda disse ainda que no Poder Legislativo tem e sempre terá espaço para a mulher que precisa mais do que nunca se fazer presente em todos os segmentos organizados contribuindo com o pleno desenvolvimento da Princesa do Sul. Em sua opinião cada uma das homenageadas se fez merecedora da homenagem por serviços prestados ao município de Aquidauana, pelo empenho nas lides do lar, nas empresas, no comercio, no judiciário, na segurança publica, na saúde, na educação, no social e também como profissionais autônomas contribuindo para o engrandecimento de nossa gente.

“Acreditar no dom da vida e lutar pelo fruto que geramos, cancelar sonhos em prol de terceiros e esperar com resignação, quando ninguém mais espera está no perfil da mulher. Falar sobre nós, as mulheres, não é fácil, faltam palavras para enaltecer tão bela criatura divina. As mulheres não são todas iguais. Somos diferentes, mas temos em comum o tamanho do coração”, finalizou parabenizando a todas as homenageadas

