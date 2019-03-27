Estudantes da UFMS de Aquidauana podem pedir ajuda de custo para eventos

Estão abertas as inscrições para estudantes dos cursos de graduação presencial e de pós-graduação stricto sensu da UFMS requererem ajuda de custo para apresentação de trabalhos ou participação em eventos externos em 2019.

A submissão eletrônica das propostas deve ser feita pelo SIGproj até o dia 10 de outubro. O resultado preliminar ocorre em até 40 dias após a submissão.

As propostas aprovadas serão financiadas com recursos advindos da UFMS, no montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). O limite financeiro para o auxílio é de até R$ 800,00 por estudante de graduação e R$ 1.000,00 por estudante de pós-graduação stricto sensu.

Para quaisquer dúvidas, entre em contato com a Secretaria de Apoio para Assuntos Estudantis (Secae), pelo telefone 3241-0426.

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