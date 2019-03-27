Estudantes da UFMS de Aquidauana podem pedir ajuda de custo para eventos

Educação
Estão abertas as inscrições para estudantes dos cursos de graduação presencial e de pós-graduação stricto sensu da UFMS requererem ajuda de custo para apresentação de trabalhos ou participação em eventos externos em 2019.
A submissão eletrônica das propostas deve ser feita pelo SIGproj até o dia 10 de outubro. O resultado preliminar ocorre em até 40 dias após a submissão.
As propostas aprovadas serão financiadas com recursos advindos da UFMS, no montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). O limite financeiro para o auxílio é de até R$ 800,00 por estudante de graduação e R$ 1.000,00 por estudante de pós-graduação stricto sensu.
Para quaisquer dúvidas, entre em contato com a Secretaria de Apoio para Assuntos Estudantis (Secae), pelo telefone 3241-0426.
Confira os detalhes no edital: clique aqui.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS