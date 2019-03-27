Prefeito firma acordo e Carteira de Trabalho será emitida em Aquidauana

O Prefeito Odilon Ribeiro assinou em Campo Grande, o Acordo de Cooperação Técnica, celebrado entre a Superintendência Regional do Trabalho e a Prefeitura de Aquidauana, visando a descentralização da emissão da carteira de trabalho.

A partir do próximo mês, a carteira de trabalho será emitida em Aquidauana pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

O documento foi assinado pelo prefeito Odilon Ribeiro e pelo superintendente regional do trabalho José Yvany Ribeiro Durães, que estavam acompanhados do secretário de assistência social de Aquidauana, Marcos Chaves.