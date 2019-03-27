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Segurança

Prefeitura de Aquidauana instala câmeras em veículos do transporte escolar

Nessa semana, quatro dos doze veículos do transporte escolar do município já estão recebendo a instalação das câmeras

Guilherme Henrique

Publicado em 27/03/2019 às 10:00

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A Prefeitura de Aquidauana por meio da equipe do Departamento de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação está investindo na instalação de câmeras de ré em veículos (ônibus e micro-ônibus) que fazem o transporte escolar no município.

Nessa semana, quatro dos doze veículos do transporte escolar do município já estão recebendo a instalação das câmeras de ré. Dessa forma, a prefeitura atende à Resolução do Conselho Nacional de Trânsito e do Detran/MS, implantando esse equipamento que se torna obrigatório e é considerado pela legislação mais um item de segurança.

Conforme a legislação orienta, a instalação de dispositivos de visão indireta, que podem ser câmera-monitor de ré e retrovisores ou câmera-monitor dianteira ou outro sistema equivalente são itens que buscam prevenir acidentes como, por exemplo, atropelamento de alunos, sendo assim, o motorista tem uma visão melhor e mais clara do que ocorre até dois metros antes e depois do veículo, minimizando significativamente os riscos de acidentes, sobretudo com as crianças.

Os veículos do transporte escolar do município, todo início de ano, antes do período letivo, passam por revisões mecânicas e são apresentados pela prefeitura para a vistoria do Detran, visando a certificação da qualidade dos meio de transporte para mais segurança e comodidade das crianças.

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