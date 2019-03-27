Prefeitura entrega novos kits de uniformes a servidores da coleta de lixo

A Secretaria de Obras entregou ontem novos kits de uniformes para todos os funcionários que trabalham na coleta de lixo domiciliar na área urbana e distritos. O kit é composto por 03 camisas, 03 calças, duas botas e um chapéu com proteção para a nuca.

"Este é um pedido especial do prefeito Odilon que tem monitorado o trabalho e nos cobra para que estes trabalhadores tenham todas as condições adequadas no serviço, pois sabemos que não é um trabalho fácil coletar diariamente o lixo produzido pela população" explica o secretário Archibald Mac.

Esta é a segunda entrega de uniformes em 18 meses, além do constante investimento em caminhões apropriados para a coleta. O prefeito, que cumpre agenda na capital nesta manhã, enviou um recado para os servidores: "Agradeço pelo trabalho de vocês, primordial para a saúde e bem estar da população, e contem com nossa equipe para continuar garantindo a correta e segura prestação desse serviço".