Após breve estiagem, previsão é de chuva para hoje em Aquidauana

Clima
A máxima fica em 33°C e a mínima em 23°C
Após pelo menos três dias de estiagem, pode chover nesta quinta-feira (28) em Aquidauana, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
O dia já começa com céu nublado e pancadas de chuvas. De tarde e à noite podem ocorrer chuvas com trovoadas.
A máxima fica em 33°C e a mínima em 23°C.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS