Após breve estiagem, previsão é de chuva para hoje em Aquidauana

Após pelo menos três dias de estiagem, pode chover nesta quinta-feira (28) em Aquidauana, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O dia já começa com céu nublado e pancadas de chuvas. De tarde e à noite podem ocorrer chuvas com trovoadas.

A máxima fica em 33°C e a mínima em 23°C.