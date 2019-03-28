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Prefeitura de Aquidauana oferece cursos gratuitos de qualificação

Objetivo é preparar a comunidade para o mercado de trabalho

Renan Nucci

Publicado em 28/03/2019 às 14:14

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Qualificação profissional faz toda a diferença em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Quem não ainda não tem um emprego formal ou que busca aumentar a renda da família, também pode buscar por qualificação profissional por meio dos cursos profissionalizantes que a Prefeitura de Aquidauana e o Sindicato Rural de Aquidauana promovem gratuitamente para a população.

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Sindicato Rural de Aquidauana estão com vagas abertas para dois cursos profissionalizantes.

Confira abaixo os cursos gratuitos com inscrições abertas, data em que acontecerão e quais os requisitos para se inscrever:

I) Curso de Informática Avançada - acontecerá a partir do dia 01/04 até 04/04 no Núcleo de Geração de Renda de Aquidauana. Há 10 vagas disponíveis e para se inscrever é preciso ser alfabetizado (a).

II) Curso de Relações Interpessoais – ocorrerá entre os dias 15/04 até o dia 18/04 no Núcleo de Geração de Renda de Aquidauana. Há 15 vagas disponíveis e para se inscrever é preciso ser alfabetizado (a).

III) Curso de Implantação e Manejo de Horta, Raízes e Tubérculos - irá ocorrer no dias 22/04 até o dia 24/04 no Núcleo de Geração de Renda. Há 15 Vagas disponíveis e para se inscrever é preciso ser alfabetizado.

Os interessados em participar dos cursos, devem se matricular no Núcleo de Geração de Renda (em frente à Escola Caic). Mais informações: 3241-8056.

Horário de funcionamento é das 07h às 13h

 

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