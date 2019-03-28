Prefeitura de Aquidauana oferece cursos gratuitos de qualificação

Aquidauana
Objetivo é preparar a comunidade para o mercado de trabalho
Qualificação profissional faz toda a diferença em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Quem não ainda não tem um emprego formal ou que busca aumentar a renda da família, também pode buscar por qualificação profissional por meio dos cursos profissionalizantes que a Prefeitura de Aquidauana e o Sindicato Rural de Aquidauana promovem gratuitamente para a população.
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Sindicato Rural de Aquidauana estão com vagas abertas para dois cursos profissionalizantes.
Confira abaixo os cursos gratuitos com inscrições abertas, data em que acontecerão e quais os requisitos para se inscrever:
I) Curso de Informática Avançada - acontecerá a partir do dia 01/04 até 04/04 no Núcleo de Geração de Renda de Aquidauana. Há 10 vagas disponíveis e para se inscrever é preciso ser alfabetizado (a).
II) Curso de Relações Interpessoais – ocorrerá entre os dias 15/04 até o dia 18/04 no Núcleo de Geração de Renda de Aquidauana. Há 15 vagas disponíveis e para se inscrever é preciso ser alfabetizado (a).
III) Curso de Implantação e Manejo de Horta, Raízes e Tubérculos - irá ocorrer no dias 22/04 até o dia 24/04 no Núcleo de Geração de Renda. Há 15 Vagas disponíveis e para se inscrever é preciso ser alfabetizado.
Os interessados em participar dos cursos, devem se matricular no Núcleo de Geração de Renda (em frente à Escola Caic). Mais informações: 3241-8056.
Horário de funcionamento é das 07h às 13h
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