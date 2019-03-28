UFMS promove palestra sobre assédio moral e sexual hoje em Aquidauana

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) realiza nesta quinta-feira (28) a palestra "Assédios moral e sexual". O tema será discorrido pelo juiz de direito Giuliano Máximo Martins, às 19h30, na unidade I.

As atividades acadêmicas serão transferidas para a unidade I e será disponibilizado um ônibus para transporte dos acadêmicos da unidade II para a unidade I, que sairá a partir das 18h30.

Mais informações: https://cpaq.ufms.br/assedios-moral-e-sexual-sera-tema-de-palestra-nesta-quinta-28/