UFMS promove palestra sobre assédio moral e sexual hoje em Aquidauana

Oportunidade
O tema será discorrido pelo juiz de direito Giuliano Máximo Martins
A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) realiza nesta quinta-feira (28) a palestra "Assédios moral e sexual". O tema será discorrido pelo juiz de direito Giuliano Máximo Martins, às 19h30, na unidade I.
As atividades acadêmicas serão transferidas para a unidade I e será disponibilizado um ônibus para transporte dos acadêmicos da unidade II para a unidade I, que sairá a partir das 18h30.
Mais informações: https://cpaq.ufms.br/assedios-moral-e-sexual-sera-tema-de-palestra-nesta-quinta-28/
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS