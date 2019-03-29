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Mega Feira do Calçado em Aquidauana inaugura hoje com modelos e preços imperdíveis

A primeira do segmento na cidade já atende ao público no Santo Cruz Arena Show

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/03/2019 às 09:56

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O calçado é um complemento importantíssimo do vestuário de qualquer pessoa. Sendo assim, Aquidauana tem o privilégio de receber a 1ª Feira do Calçado, uma realização da Passaletti, que chega com diversas novidades e o que é melhor, conta com uma enorme variedade de modelos a preços especiais. O evento começou agora, às 9 horas de manhã desta sexta-feira (29), já pensando em oferecer o que há de melhor no segmento aos consumidores da região.

Segundo Júlio Galax, organizador do evento, esta é a maior feira de calçados para varejo da Região Centro-Oeste. “Temos calçados femininos, masculinos, infantis e esportivos para toda a família, com preços acessíveis a todos os bolsos. Aqui a pessoa encontra economia de verdade mesmo, a preços incríveis”, destaca.

A 1ª Feira do Calçado de Aquidauana começa hoje e fica na cidade até o dia 14 de abril. O horário de atendimento também é diferenciado: das 9 horas às 21 horas, de segunda à segunda. “Aqui nós não fecharemos nem sábado, nem domingo”, explica Júlio Galax.

Ansiedade – Dona Sueli Pereira da Silva, moradora do Bairro Cristo Rei, em Anastácio, ficou sabendo da novidade e não pensou duas vezes. Às 7h50 já estava à porta, esperando o evento inaugurar. A consumidora chegou com mais de uma hora de antecedência da abertura, para aproveitar todas as novidades.

As prateleiras estão lotadas de calçados à espera dos clientes de toda a Região Sudoeste. Separados por numeração e gênero, é muito fácil de encontrar tudo o que precisa. Toda a equipe da 1ª Feira do Calçado de Aquidauana está à disposição para oferecer a melhor experiência ao consumidor.

Serviço

1ª Feira do Calçado de Aquidauana

Local: Santo Cruz Arena Show

De 29 de março a 14 de abril

Horário de atendimento: das 9 às 21 horas.

Abre todos os dias, inclusive aos sábados e domingos

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