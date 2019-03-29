Prefeitura de Aquidauana encerra março com entrega de certificados de cursos para mulheres

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) realizou durante todo o mês de março, uma programação especial de cursos gratuitos, palestras motivacionais e orientações sobre os direitos de proteção à mulher.

Ao promover esses encontros e cursos, a equipe da SAS de Aquidauana consegue alcançar e trazer para perto, para orientar, ajudar e capacitar, mulheres que passam por dificuldades na família, que enfrentam problemas de baixa estima e até violência doméstica.

Essas ações são parte do cuidado e atenção às mulheres aquidauanenses que tem suporte e atendimento junto às equipes dos CRAS, CRAM, CREAS e demais serviços e projetos ofertados pela Administração Municipal às famílias.

Na manhã de hoje, 29, no CRAS da Nova Aquidauana, dezenas de mulheres estiveram presentes para receberem seus certificados e lembrancinhas alusivas aos cursos que participaram em março.

Para fazer a entrega dos certificados estiveram presentes o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, a vice-prefeita Selma Suleiman, o vereador Gabriel Silvério (Bié), o secretário municipal de Assistência Social, Marcos Chaves, as ministrantes dos cursos Rejane Piffer e Mariane Loesia e a equipe e coordenação técnica da SAS.

Os certificados entregues às mulheres correspondem aos cursos gratuitos de: ovos de páscoa, relações interpessoais, crochê em barbante, sabão artesanal e maquiagem, que foram sediados pelo Núcleo de Geração de Renda e o CRAM de Aquidauana.

“A gestão do prefeito Odilon Ribeiro junto com cada servidor das secretarias, tem buscado um atendimento humanizado e de resultados, para que quem procurar os serviços ou projetos sociais seja bem atendido, tanto na cidade, quanto nas aldeias e distritos”, frisou o secretário Marcos Chaves.

O prefeito Odilon Ribeiro destacou o trabalho da equipe da SAS, que tem buscado motivar as mulheres, firmando parcerias para os cursos. “Com esses cursos vemos aqui desde adolescentes, donas de casa e idosas, que além da autoestima, ganharam mais experiência e podem fazer seus produtos para vender e ajudar na renda da família. Fico feliz em podermos, por meio da prefeitura, ajudar a melhorar o dia a dia de vocês”, afirmou o prefeito.

A vice-prefeita Selma também parabenizou a equipe da SAS pela programação de cursos para as mulheres e destacou o cuidado e preocupação que a Administração Municipal tem tido na prestação dos serviços públicos e atendimentos às famílias.

Para os cursos de crochê e relações interpessoais, a SAS contou com a parceria do SENAR/MS e Sindicato Rural de Aquidauana; o curso de maquiagem teve a parceria da consultora Mary Kay, Rejane Piffer; o curso de sabão em barra foi ministrado pela voluntária Vânia dos Santos e o de ovos de páscoa, em parceria com a empresária Mariane Loesia, do Bistrô da Mari.

No evento, a Administração Municipal também entregou os aparelhos de ares-condicionados do prédio do CRAS Nova Aquidauana, adquiridos pela SAS e, que já estão devidamente em funcionamento, colocando um fim ao calor no ambiente, deixando os usuários e servidores, melhor acomodados para os atendimentos.

