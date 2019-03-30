Diocese de Jardim apóia e confirma presença no espetáculo Paixão de Cristo em Aquidauana

No dia 19 de abril, em Aquidauana, acontecerá a 5ª edição da Paixão de Cristo, o maior teatro religioso ao ar livre de Mato Grosso do Sul.

No dia 28, o bispo diocesano Dom João Gilberto de Moura confirmou apoio e a presença no espetáculo, em agenda com o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Aquidauana, Humberto Torres e o pároco local, Pe. Paulo do Nascimento de Souza.

Dom João agradeceu ao convite, abençoou o espetáculo e parabenizou a Administração Municipal de Aquidauana, ao Governo do Estado e aos patrocinadores pelo apoio e realização do evento.

Na edição de 2018, o espetáculo reuniu cerca de 7 mil pessoas para assistirem à peça. A comissão organizadora trabalha com a estimativa de 8 a 9 mil pessoas para a edição deste ano, ainda, mais por conta do espetáculo estar incluso no calendário nacional de eventos do Ministério do Turismo.

O 5º Paixão de Cristo é realizado pela Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Cultura e Turismo (Fundact), a Cia Teatral Aquid’Arte e a Paróquia Imaculada Conceição e tem o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul via Fundação de Cultura de MS.