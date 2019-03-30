Ex-vereador de Aquidauana escapa da morte após bater carro em poste

Acidente
Acidente aconteceu na manhã deste sábado (30)
O ex-vereador de Aquidauana Eulálio Barbosa escapou da morte na manhã deste sábado (30).
As primeiras informações são de que, ele conduzia seu veículo pela rua que dá acesso ao Parque de Exposições quando por motivos que ainda serão apurados acabou perdendo o controle da direção e bateu em poste.
A frente do veículo ficou destruída e a base do poste danificada. Com a violência da batida, o dispositivo air bag foi acionada, o que salvou a vida do ex-vereador.
Ainda não há informações sobre seu estado de saúde, apenas que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
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Programação em Anastácio
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Furto durante a madrugada
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