Prefeito Odilon participa de Dispensa de Incorporação

O Posto de Recrutamento e Mobilização (PRM 09-005) – Aquidauana-MS, realizou ontem (29), a cerimônia de entrega do Certificado de Dispensa de Incorporação, bem como, o Juramento e o Compromisso a Bandeira, aos jovens aquidauanenses e anastacianos.

Durante o evento, foi destacado que mesmo dispensados de suas obrigações militares, os jovens possuem grande responsabilidade perante a Pátria como cidadãos brasileiros, porque cada um representa o futuro da nação.

Vale lembrar aos jovens que não participaram da cerimônia de entrega de certificados, que procurem a Junta de Serviço Militar para fazer a retirada do seu documento.