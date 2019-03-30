Prefeito Odilon participa de Dispensa de Incorporação

Agenda
Durante o evento, foi destacado que mesmo dispensados de suas obrigações militares
O Posto de Recrutamento e Mobilização (PRM 09-005) – Aquidauana-MS, realizou ontem (29), a cerimônia de entrega do Certificado de Dispensa de Incorporação, bem como, o Juramento e o Compromisso a Bandeira, aos jovens aquidauanenses e anastacianos.
Durante o evento, foi destacado que mesmo dispensados de suas obrigações militares, os jovens possuem grande responsabilidade perante a Pátria como cidadãos brasileiros, porque cada um representa o futuro da nação.
Vale lembrar aos jovens que não participaram da cerimônia de entrega de certificados, que procurem a Junta de Serviço Militar para fazer a retirada do seu documento.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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