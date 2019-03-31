Paixão de Cristo será realizada no dia 19 de abril, em Aquidauana

Aquidauana vai reviver as emoções da via crucis, da crucificação e ressureição de Jesus Cristo, que serão encenadas no dia 19 de abril, na 5ª edição da Paixão de Cristo, o maior teatro religioso ao ar livre de Mato Grosso do Sul.

O espetáculo é dirigido por Humberto Torres e tem a participação de mais de 120 pessoas distribuídas no elenco, produção e assessoramento técnico, que juntos compõem a Cia Teatral Aquid’Arte. O 5º Paixão de Cristo é realizado pela Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Cultura e Turismo (Fundact), a Cia Teatral Aquid’Arte e a Paróquia Imaculada Conceição e tem o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul via Fundação de Cultura de MS.

Na edição de 2018, o espetáculo reuniu cerca de 7 mil pessoas para assistirem à peça. A comissão organizadora trabalha com a estimativa de 8 a 9 mil pessoas para a edição deste ano, ainda, mais por conta do espetáculo estar incluso no calendário nacional de eventos do Ministério do Turismo.

“Esse ano o espetáculo saiu divulgado no calendário do Ministério do Turismo. Sabemos que muitas pessoas fazem excursões para eventos religiosos. Estamos na expectativa de receber esses turistas e aumentar o público que vem se emocionar com o teatro. É uma manifestação de fé e arte para todos”, afirmou Humberto Torres, diretor-presidente da Fundact e diretor do Aquid’Arte.

O prefeito Odilon Ribeiro destacou que o evento tem tudo para ser sucesso novamente. “Estamos todos felizes com a grande aceitação do espetáculo pelo público. A cada ano, em cada apresentação, o público é maior. A prefeitura realiza esse espetáculo junto com a paróquia, como um evento de cultura, de fé e de arte para toda a população, independente de igreja ou religião, é arte, é teatro valorizado, são talentos daqui sendo revelados”, afirmou o prefeito.

A grandiosidade do espetáculo anual Paixão de Cristo, como evento que reafirma a importância do teatro para a cidade e como atrativo de turismo religioso, levaram Aquidauana a emplacar o espetáculo como evento oficial também no calendário de Mato Grosso do Sul.