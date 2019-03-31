Previsão de tempo parcialmente nublado, sem chuva em Aquidauana

TEMPO
A mínima deve ser de 25°C e a máxima de 36°C
O domingo será de tempo parcialmente nublado em Aquidauana e região. Não há previsão de chuva e mínima deve ser de 25°C e a máxima de 36°C, com umidade relativa do ar entre 50% e 80%.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é de que o tempo siga seco, com predomínio do sol pelo menos na quinta-feira, mas com temperaturas em queda.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS