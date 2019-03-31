Previsão de tempo parcialmente nublado, sem chuva em Aquidauana

O domingo será de tempo parcialmente nublado em Aquidauana e região. Não há previsão de chuva e mínima deve ser de 25°C e a máxima de 36°C, com umidade relativa do ar entre 50% e 80%.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é de que o tempo siga seco, com predomínio do sol pelo menos na quinta-feira, mas com temperaturas em queda.