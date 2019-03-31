Processo seleciona apoiadores a estudantes com deficiência em Aquidauana

Estão abertas as inscrições para o segundo processo de seleção de estudantes matriculados em cursos de graduação e pós-graduação da UFMS para atuarem no apoio educacional a acadêmicos com deficiência. No Câmpus de Aquidauana, há duas vagas.

Os interessados têm até o dia 2 de abril para se inscreverem no Sigproj. Nesse processo serão preenchidas vagas remanescentes e formado cadastro de reserva. O auxílio é de R$ 520,00 e terá vigência de três meses a partir da data de início das atividades, podendo ser prorrogado.

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