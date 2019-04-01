Motocicletas furtadas em clube recreativo são recuperadas pela Polícia

Na noite de sábado (30) duas motocicletas foram furtadas em um clube recreativo de Aquidauana. Equipes da Getam e Força Tática da PM localizaram os veículos e entregaram na Delegacia de Polícia Civil horas depois, neste domingo (31).

Uma delas, uma Honda Titan verde estava estacionada dentro da área do estabelecimento com a chave de ignição no contato, conforme o comunicante informou aos policiais. A moto foi encontrada no Bairro São Francisco.