Motocicletas furtadas em clube recreativo são recuperadas pela Polícia

Aquidauana
Os veículos foram localizados pelas equipes da Getam e Força Tática da PM
Na noite de sábado (30) duas motocicletas foram furtadas em um clube recreativo de Aquidauana. Equipes da Getam e Força Tática da PM localizaram os veículos e entregaram na Delegacia de Polícia Civil horas depois, neste domingo (31).
Uma delas, uma Honda Titan verde estava estacionada dentro da área do estabelecimento com a chave de ignição no contato, conforme o comunicante informou aos policiais. A moto foi encontrada no Bairro São Francisco.
Já o outro veículo prata havia sido abandonada atrás da escola CAIC. A Polícia apura o caso.
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