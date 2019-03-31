Jovem de 21 anos tem moto furtada na frente de casa em Aquidauana

Jovem de 21 anos morador no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, procurou a Polícia Civil na madrugada deste domingo para denunciar o furto de sua motocicleta modelo CG Fan 125.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima disse que estacionou o veículo na frente de casa, na Avenida Mato Grosso do Sul e entrou. Ao sair, por volta da meia noite, percebeu que havia sido furtada.