Jovem de 21 anos tem moto furtada na frente de casa em Aquidauana

Aquidauana
Crime foi registrado na região do bairro Nova Aquidauana
Jovem de 21 anos morador no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, procurou a Polícia Civil na madrugada deste domingo para denunciar o furto de sua motocicleta modelo CG Fan 125.
Segundo boletim de ocorrência, a vítima disse que estacionou o veículo na frente de casa, na Avenida Mato Grosso do Sul e entrou. Ao sair, por volta da meia noite, percebeu que havia sido furtada.
O rapaz não tinha informações sobre o suspeito do crime, mas disse que, com base nos rastros encontrados, é possível que o ladrão tenha seguido na direção da estrada boiadeira. O caso é investigado.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS