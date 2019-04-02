Aquidauanense recebe o Comercial pela semifinal do Estadual nesta quarta-feira

Dirigentes dos quatro clubes classificados estiveram reunidos na tarde desta segunda-feira(01) com o Departamento Técnico da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), para definição de datas, horários e locais das semifinais do Estadual 2019.

De acordo com o Vice-Presidente e Coordenador de Competições da FFMS Marco Antonio Tavares, as semifinais serão nos dias 03 e 07 de abril.

Nesta quarta-feira(03), o Aquidauanense recebe o Comercial no Noroeste e o Sete de Setembro pega o Águia Negra no Chavinha ambos os jogos às 15h.

Já no domingo(07), o Comercial encara o Aquidauanense no Morenão às 15h enquanto o Águia Negra recebe o Sete de Setembro no Ninho da Águia às 17h.

Pela melhor campanha durante toda a competição, Comercial e Águia Negra jogam por dois empates para a classificação.