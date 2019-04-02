The Blues mostra força e soma mais um troféu para a galeria em Aquidauana

Aquidauana
Equipe venceu o Nacional e conquistou a Copa Resenha no sábado
O The Blues vem aumentando a cada dia sua prateleira de troféus e tem feito jus ao apelido de “papa títulos”. Atual campeão amador de Aquidauana na categoria Livre, o time venceu no último sábado a Copa Resenha para Veteranos no campo da Cohab , derrotando a equipe do Nacional nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal.
Fundado em 2012 pelo atual presidente Jaime Macena e amigos do bairro Ovídio Costa 1, a equipe é reconhecida por montar elencos competitivos e por sempre ser estar entre os favoritos. Além disso, tem relação estreita com a comunidade, pois representa com dignidade os moradores do bairro que incentivam o time com vaquinhas.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS