The Blues mostra força e soma mais um troféu para a galeria em Aquidauana

O The Blues vem aumentando a cada dia sua prateleira de troféus e tem feito jus ao apelido de “papa títulos”. Atual campeão amador de Aquidauana na categoria Livre, o time venceu no último sábado a Copa Resenha para Veteranos no campo da Cohab , derrotando a equipe do Nacional nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal.

Fundado em 2012 pelo atual presidente Jaime Macena e amigos do bairro Ovídio Costa 1, a equipe é reconhecida por montar elencos competitivos e por sempre ser estar entre os favoritos. Além disso, tem relação estreita com a comunidade, pois representa com dignidade os moradores do bairro que incentivam o time com vaquinhas.