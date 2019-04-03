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Teatro

Câmara vota Projeto de Lei para tornar patrimônio cultural a encenação da Paixão de Cristo

Vereadores devem analisar hoje o pedido feito pelo parlamentar Moacir Pereira (MDB)

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/04/2019 às 11:04

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Está na pauta da Câmara de Vereadores nesta quarta-feira (3) a votação para aprovação do Projeto de Lei de autoria do vereador Moacir Pereira (MDB) a fim de instituir a encenação da Paixão de Cristo como Patrimônio Cultural Imaterial de Aquidauana. Trata-se do maior teatro religioso ao ar livre de Mato Grosso do Sul.

Com a proximidade do evento cristão, o espetáculo é dirigido por Humberto Torres e terá, na edicaçõa deste ano, a participação de mais de 120 pessoas distribuídas no elenco, produção e assessoramento técnico, que juntos compõem a Cia Teatral Aquid’Arte.  A Paixão de Cristo é uma realização da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Cultura e Turismo (Fundact), Cia Teatral Aquid’Arte e a Paróquia Imaculada Conceição e tem o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul via Fundação de Cultura de MS. 

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Importância cultural

Na edição do ano passado, o espetáculo reuniu platéia com cerca de 7 mil pessoas. A comissão organizadora trabalha com a estimativa de 8 a 9 mil pessoas para a edição de 2019, ainda mais por conta do espetáculo estar incluso no calendário nacional de eventos do Ministério do Turismo.

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