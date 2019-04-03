Casa do Trabalhador continua com vagas de emprego em Aquidauana e Anastácio

A Casa do Trabalhador continua com vagas de empregos em Aquidauana e Anastácio. Há também vagas para zona rural e outras cidades.

Entre as vagas locais de Aquidauana e Anastácio há oportunidade para auxiliar de mecânico, auxiliar de sushiman, carpinteiro, cozinheira, pedreiro, técnico de infraestrutura (com formação acadêmica em Técnico em Telecomunicações ou Eletrotécnica), técnico em manutenção de equipamentos de informática e vidraceiro.

Na área rural, há vagas de caseiro, campeiro,mecânico de máquinas agrícolas, motorista de caminhão e técnico agrícola.

Quem tiver interesse, basta ir até à Casa do Trabalhador, em Aquidauana, que fica na Rua Estevão Alves Correa, 1895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652.