Rádiopatrulha e Força Tática prendem foragido da justiça em Cipolândia

No final da tarde de ontem um homem foragido da justiça foi capturado numa ação conjunta envolvendo as equipes de Força Tática e Rádiopatrulha de Cipolândia, ambas do 7º Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana.

Uma denúncia anônima feita através da Central de Operações 190, de uma pessoa que sabia da “pendência” que o autor tinha com a Justiça, levou os policiais militares a efetuarem a abordagem do homem de 54 anos de idade, quando o mesmo transitava pela região central do distrito.

Após consulta no Sistema de Checagens da Segurança Pública, o que era apenas suspeita, confirmou-se como realidade, pois o cidadão tinha contra si uma determinação legal de imediata prisão. Frente ao ocorrido, o detido foi encaminhado à Delegacia de Polícia local, para as providências necessárias.