Idoso de 82 anos avança sinal vermelho e colide com BMW no Centro de Aquidauana

Acidente
O motorista do Fiat Uno não possuía Carteira Nacional de Habilitação
Na manhã desta quinta-feira (4) uma colisão entre Fiat Uno e uma BMW mobilizou o Corpo de Bombeiros de Aquidauana. Segundo informações preliminares, o condutor do Uno, de 82 anos, avançou o sinal vermelho no cruzamento entre as ruas Teodoro Rondon e Marechal Mallet, no centro da cidade.
Foi constatado também que o idoso não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A motorista da BMW, de 60 anos, e o condutor do Uno não tiveram ferimentos, apenas os danos materiais.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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