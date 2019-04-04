Idoso de 82 anos avança sinal vermelho e colide com BMW no Centro de Aquidauana

Na manhã desta quinta-feira (4) uma colisão entre Fiat Uno e uma BMW mobilizou o Corpo de Bombeiros de Aquidauana. Segundo informações preliminares, o condutor do Uno, de 82 anos, avançou o sinal vermelho no cruzamento entre as ruas Teodoro Rondon e Marechal Mallet, no centro da cidade.

Foi constatado também que o idoso não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A motorista da BMW, de 60 anos, e o condutor do Uno não tiveram ferimentos, apenas os danos materiais.