Bombeiros e PRF atendem duas ocorrências de acidente quase que simultâneas na BR-262

Trânsito
Equipes se deslocaram para atender os chamados; vítimas tiveram lesões leves
Dois acidentes foram registrados praticamente ao mesmo tempo no final da manhã desta quarta-feira (3) na BR-262. O primeiro, ocorrido a cerca de 100 metros do córrego do Acogo, aconteceu com um motociclista de 25 anos acompanhado do garupa, de 34. Ele pilotava uma moto no sentido Miranda a Anastácio, quando perdeu o controle do veículo, após o pneu estourar, e acabou colidindo no guard rail da pista. Ambos caíram após a batida.
O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Conforme os militares, as vítimas tiveram apenas ferimentos leves, foram socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro de Aquidauana.
Tombamento - A segunda ocorrência foi de tombamento de carreta carregada de cerveja na BR-262, próximo à rotatória do trevo de Dois Irmãos do Buriti. O motorista escapou ileso, mas a carga se perdeu na pista e houve derramamento de óleo.
Equipe da PRF foi deslocada até o local do acidente para atender ao caso.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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