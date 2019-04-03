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Trânsito

Bombeiros e PRF atendem duas ocorrências de acidente quase que simultâneas na BR-262

Equipes se deslocaram para atender os chamados; vítimas tiveram lesões leves

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/04/2019 às 11:37

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Dois acidentes foram registrados praticamente ao mesmo tempo no final da manhã desta quarta-feira (3) na BR-262. O primeiro, ocorrido a cerca de 100 metros do córrego do Acogo, aconteceu com um motociclista de 25 anos acompanhado do garupa, de 34. Ele pilotava uma moto no sentido Miranda a Anastácio, quando perdeu o controle do veículo, após o pneu estourar, e acabou colidindo no guard rail da pista. Ambos caíram após a batida.

O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Conforme os militares, as vítimas tiveram apenas ferimentos leves, foram socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro de Aquidauana.

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Tombamento - A segunda ocorrência foi de tombamento de carreta carregada de cerveja na BR-262, próximo à rotatória do trevo de Dois Irmãos do Buriti. O motorista escapou ileso, mas a carga se perdeu na pista e houve derramamento de óleo.

Equipe da PRF foi deslocada até o local do acidente para atender ao caso.

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