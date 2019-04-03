Bombeiros e PRF atendem duas ocorrências de acidente quase que simultâneas na BR-262

Dois acidentes foram registrados praticamente ao mesmo tempo no final da manhã desta quarta-feira (3) na BR-262. O primeiro, ocorrido a cerca de 100 metros do córrego do Acogo, aconteceu com um motociclista de 25 anos acompanhado do garupa, de 34. Ele pilotava uma moto no sentido Miranda a Anastácio, quando perdeu o controle do veículo, após o pneu estourar, e acabou colidindo no guard rail da pista. Ambos caíram após a batida.

O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Conforme os militares, as vítimas tiveram apenas ferimentos leves, foram socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro de Aquidauana.