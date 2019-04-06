Chove em todas as regiões de Mato Grosso do Sul neste sábado

O dia nublado a com possibilidade de chuva em áreas isoladas de Aquidauana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia.

Também conforme o meteorologia Natálio Abrãao, chove em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, com pancadas isoladas e fortes no centro, norte e leste – onde ficam as cidades de Coxim, São Gabriel, Campo Grande, Chapadão do Sul, Nova Andradina, e Três Lagoas – e chuva na madrugada em parte do norte e no noroeste.

As temperaturas no Estado podem registrar uma diferença de 17° C entre a máxima e a mínima – de 32°C e 15 °C. Os ventos serão de rajadas fracas e moderadas.