Chove em todas as regiões de Mato Grosso do Sul neste sábado

Clima
O dia nublado a com possibilidade de chuva em áreas isoladas de Aquidauana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia.
Também conforme o meteorologia Natálio Abrãao, chove em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, com pancadas isoladas e fortes no centro, norte e leste – onde ficam as cidades de Coxim, São Gabriel, Campo Grande, Chapadão do Sul, Nova Andradina, e Três Lagoas – e chuva na madrugada em parte do norte e no noroeste.
As temperaturas no Estado podem registrar uma diferença de 17° C entre a máxima e a mínima – de 32°C e 15 °C. Os ventos serão de rajadas fracas e moderadas.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS