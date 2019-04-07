Câmeras de segurança devem identificar condutor de camionete que fugiu ao bater em moto

Aquidauana
O acidente aconteceu na manhã deste sábado; o motorista evadiu sem prestar socorro
Manhã deste sábado (6) por volta das 6h15 aconteceu um acidente na Rua Teodoro Rondon, esquina com a Marechal Mallet, no centro de Aquidauana. Equipe da PM foi acionada no local.
Conforme o boletim de ocorrência, a batida aconteceu entre uma moto Honda Titan, conduzida por um rapaz de 23 anos, e uma camionete. Segundo o registro, ambos estavam na mesma pista, porém em sentido contrário. Após a colisão frontal, o motociclista caiu ao chão, mas o condutor da camionete sequer parou para prestar socorro e fugiu do local.
O rapaz permaneceu ao solo até a chegada da equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro da Cidade com lesão na região lombar.
Os policiais identificaram uma parte da camionete, que ficou no local da batida, como sendo da marca Toyota. A vítima também afirmou que a camionete era da cor prata. Um posto de combustível na localidade possui câmeras de segurança que deverão ajudar a identificar o condutor que fugiu. O caso segue em investigação policial.
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