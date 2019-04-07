Câmeras de segurança devem identificar condutor de camionete que fugiu ao bater em moto

Manhã deste sábado (6) por volta das 6h15 aconteceu um acidente na Rua Teodoro Rondon, esquina com a Marechal Mallet, no centro de Aquidauana. Equipe da PM foi acionada no local.

Conforme o boletim de ocorrência, a batida aconteceu entre uma moto Honda Titan, conduzida por um rapaz de 23 anos, e uma camionete. Segundo o registro, ambos estavam na mesma pista, porém em sentido contrário. Após a colisão frontal, o motociclista caiu ao chão, mas o condutor da camionete sequer parou para prestar socorro e fugiu do local.