Equipes de Aquidauana vão ao pódio na Liga Interior de Handebol

Ontem (07), as equipes aquidauanenses de handebol, representadas pelas, Escola Estadual Dóris Mendes Trindade e Marechal Deodoro da Fonseca, com as equipes do sub-14 e sub-17, tanto no masculino quanto no feminino representaram com maestria a querida Princesa do Sul.

A Liga Interior de Handebol Escolar, ocorreu nos dias 06 e 07, no município de Jardim, com diversas escolas representando suas devidas cidades, com categorias no sub-12, sub-14 e sub-17.

Sob o comando dos professores Cristio Duarte e Gabriel Silvério (Bié) e demais profissionais amantes do esporte, o handebol vem ganhando novos ares, juntamente com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, que viabilizou o transporte para que os alunos pudessem participar do campeonato e assim evoluir cada vez mais dentro da modalidade e continuar trazendo títulos para nosso município.

Classificação:



Sub-14 (Masculino) 1° lugar - Marechal Deodoro da Fonseca; 2° lugar - Dóris Mendes Trindade

Sub-14 (Feminino) 1° lugar - Corumbá; 2° lugar- Dóris Mendes Trindade

Sub-17 (Masculino) 1° lugar - Jardim; 2° lugar - Dóris Mendes Trindade

Sub-17 (Feminino) 1° lugar - Maracaju; 2° lugar - Dóris Mendes Trindade