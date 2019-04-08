Semana começa com tempo parcialmente nublado, sem chuva em Aquidauana e região

A segunda-feira começa com previsão de tempo parcialmente nublado a claro, sem chuva, para Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima será de 14°C e a máxima de 28°C.

A tendência é de que a semana seja de sol entre nuvens, pelo menos até sexta-feira, com máxima atingindo a casa dos 33°C. Ainda para esta segunda-feira, a umidade relativa do ar deve oscilar entre 35% e 85% ao longo do dia.