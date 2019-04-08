Semana começa com tempo parcialmente nublado, sem chuva em Aquidauana e região

Tempo
A umidade relativa do ar deve oscilar entre 35% e 85%
A segunda-feira começa com previsão de tempo parcialmente nublado a claro, sem chuva, para Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima será de 14°C e a máxima de 28°C.
A tendência é de que a semana seja de sol entre nuvens, pelo menos até sexta-feira, com máxima atingindo a casa dos 33°C. Ainda para esta segunda-feira, a umidade relativa do ar deve oscilar entre 35% e 85% ao longo do dia.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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