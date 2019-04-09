Terça-feira de tempo parcialmente nublado em Aquidauana e região

TEMPO
Não há previsão de chuva pelo menos até sábado
A terça-feira será de tempo parcialmente nublado, sem previsão de chuva para Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima será de 16°C e a máxima de 31°C.
A tendência é que o tempo siga sem chuva pelo menos até no sábado, quando a previsão é de sol entre nuvens. Além disso, as temperaturas devem subir nos próximos dias e chegar à marca dos 35°C.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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