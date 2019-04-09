Terça-feira de tempo parcialmente nublado em Aquidauana e região

A terça-feira será de tempo parcialmente nublado, sem previsão de chuva para Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima será de 16°C e a máxima de 31°C.

A tendência é que o tempo siga sem chuva pelo menos até no sábado, quando a previsão é de sol entre nuvens. Além disso, as temperaturas devem subir nos próximos dias e chegar à marca dos 35°C.