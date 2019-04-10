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Saúde de Aquidauana começa a vacinar contra a gripe a partir de quinta-feira

Renan Nucci

Publicado em 10/04/2019 às 09:31

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Nesta quinta-feira, 11, a Secretaria de Saúde de Aquidauana iniciará a campanha de vacinação contra a gripe. As doses de vacinas chegaram hoje no município e agora o trabalho das equipes se concentram na separação e logística para entrega nos postos e preparação para atender ao público que precisa ser imunizado.

Segundo dados do Ministério da Saúde, nesta primeira fase da campanha de vacinação contra a gripe, serão priorizadas idosos com 60 anos ou mais, crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), grávidas em qualquer período gestacional e puérperas (mulheres até 45 dias após o parto). A escolha, segundo o ministério, foi feita por causa da maior vulnerabilidade do grupo.

Também serão imunizados os trabalhadores da saúde, os professores das escolas públicas e privadas, os povos indígenas, os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional.

O dia 04 de maio, sábado será o “Dia de Mobilização Nacional – Dia D”, com vacinação das 8h às 16h30min em todas as ESFs urbanas de Aquidauana. Já nos distritos o “Dia D” será assim: Camisão: 25/04 das 8h às 12h e 14h às 17h; Piraputanga: 29/04 das 8h às 12h e 14h às 17h; Taunay: nos dias 17/04 e 19/04 e Morrinho: 25/04 e 26/04.
Em Aquidauana há cerca de 18.889 mil pessoas para serem imunizadas. A meta é vacinar, pelo menos, 90% dos grupos elegíveis para a vacinação. Em todo o Brasil, o público-alvo, portanto, representa aproximadamente 60 milhões de pessoas.

OPORTUNIDADE - A Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana informa que os pais ou responsáveis por crianças, adultos e idosos, podem aproveitar os dias da campanha para procurar as ESFs e fazer a atualização da Caderneta de Vacinação, pois haverá a oferta das demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, lembrando que é obrigatório a apresentação da caderneta de vacinação.

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