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Revitalização do ginásio de Aquidauana será entregue nesta quinta-feira

Renan Nucci

Publicado em 11/04/2019 às 07:23

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Crédito do vídeo: Assessoria

Espaço para realização de eventos esportivos e culturais, o Ginásio Poliesportivo de Aquidauana está de visual novo. O local foi totalmente revitalizado pelo poder público e será reinaugurado nesta quinta-feira (11.4) com a presença do governador Reinaldo Azambuja e jogos de futsal.

Com mais de R$ 900 mil de investimentos, o Poliesportivo recebeu novas instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias. Também passaram por reforma a cobertura, o piso e a arquibancada. A estrutura recebeu pintura, acabamento, vidraçaria e revestimento novos. Tudo conforme exige o Corpo de Bombeiros.

“Era reivindicação antiga da comunidade. Ficamos felizes em poder realizar essa obra que devolve o ginásio à população”, destacou o governador Reinaldo Azambuja, que liberou R$ 450 mil da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) para as obras de revitalização.

Fundado na década de 1970, o Ginásio foi interditado em outubro de 2013 devido a problemas estruturais. O governador Reinaldo anunciou a reforma em agosto de 2017, no evento de comemoração do aniversário de Aquidauana. As obras iniciaram em dezembro do mesmo ano e terminaram no início de 2019.

Localizado no bairro Santa Terezinha, um dos mais populosos de Aquidauana, o Poliesportivo tem capacidade para atender 3,5 mil atletas. Confirmaram presenças na cerimônia de inauguração o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, e o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda.

 

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