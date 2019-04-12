29 pontos da cidade terão internet gratuita em Aquidauana

Máquinas perfuradoras, carretéis gigantes de cabos, tubos e homens já trabalham na instalação de fibra ótica nas ruas da cidade de Aquidauana, que foi contemplada com o maior projeto de rede de internet e pontos públicos de acesso gratuito à Wi-Fi, em todo o Brasil.

Aquidauana é um dos três municípios de Mato Grosso do Sul contemplados pelo programa federal “Cidades Digitais”, que viabiliza internet por fibra ótica e Wi-Fi gratuita para a comunidade. Em MS, as cidades contempladas por esse programa são: Terenos, com 6 km de rede de fibra ótica; Sidrolândia com 14 km; e Aquidauana com 26 km de fibra, a maior rede de todo o Brasil.

Em Aquidauana, o Governo Federal está investindo R$ 1,5 milhões, em 26 km de fibra ótica que levará internet gratuita para 27 pontos em instituições públicas, visando melhorar a prestação de serviço e atendimento à comunidade, que são eles: prefeitura municipal; as secretarias municipais; ESF Guanandy; ESF Vila São Pedro; ESF Vila Pinheiro; ESF Bairro Alto; ESF Vila Trindade; ESF São Francisco; ESF Isaura Baes; ESF João André Madsen; CEM – Centro de Especialidade Médica; Hospital Regional Dr. Estácio Muniz; Hospital Funrural; UPA – Unidade de Pronto Atendimento; Escola Municipal Antônio Pace – CAIC; Escola Municipal Erso Gomes; CMEI Valdir Catchart; CMEI Dona Mafalda; CMEI Ademir Brites; Telecentro da Nova Aquidauana; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); Câmara Municipal de Aquidauana; 7º Batalhão da Policia Militar; CRAS da São Pedro o 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana.

O prefeito Odilon Ribeiro, no mês passado, solicitou ao Ministério das Comunicações que viabilizasse dentro do programa Cidades Digitais o acesso à internet gratuita Wi-Fi para o Parque Municipal da Lagoa Comprida. O pedido do prefeito Odilon foi atendido pelo Ministério das Comunicações e essa semana já foi instalado um poste de suporte para receber o equipamento para distribuição do sinal. Além da Lagoa Comprida, também haverá ponto gratuito de Wi-Fi na Avenida Pantaneta e no campo da Associação de Moradores da Santa Terezinha.

“Desde que começamos a investir na Lagoa Comprida, a internet tem sido um pedido frequente dos cidadãos que lá frequentam, principalmente, os jovens. Buscando atender à nossa comunidade, trabalhamos no projeto e conseguimos a aprovação do ministério e vamos ter internet Wi-Fi de graça na Lagoa, na Associação dos Moradores da Santa Terezinha e na Av. Pantaneta”, completou o prefeito.

Segundo explicou o prefeito Odilon Ribeiro, esse projeto para Aquidauana começou em 2013, mas foi em 2018 que ele foi devidamente ativado e agora em 2019 os equipamentos, cabos e investimento sendo feito de fato na cidade que refletirão no futuro e nos serviços públicos.

“É um investimento alto na melhoria do sinal de internet na nossa cidade, principalmente, para os órgãos públicos que precisam oferecer serviços de qualidade e com agilidade, sem sistemas caindo e prejudicando a população. Nossa Aquidauana é destaque no tamanho da rede, sendo a maior das 258 cidades digitais. Acreditamos que isso trará futuros investimentos para cidade, até mais investidores e empresários, pois teremos internet de qualidade para rotear”, detalhou o prefeito.

De acordo com informações do coordenador do projeto Cidades Digitais na prefeitura, Reginaldo Souza da Silva, até o próximo mês de julho devem ser concluídas as instalações de todo o cabeamento da rede de fibra ótica na cidade, atendendo aos 26 pontos cabeados citados acima e aos três pontos de rede wireless com Wi-Fi gratuita.

O Ministério das Comunicações criou o programa Cidades Digitais interligado ao PAC 2 (Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), com o objetivo central de possibilitar a modernização da gestão nos municípios, oferecendo à população acesso a serviços eletronicamente, incentivando o desenvolvimento local e facilitando a instalação e uso de aplicativos de governo eletrônico para gerir os setores financeiro, tributário, saúde e educação.

