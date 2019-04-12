Com festa, Prefeitura e Governo do Estado reabrem ginásio de Aquidauana

Com grande festa, foi reinaugurado na noite desta quinta-feira o Ginásio Poliesportivo José Campelo, em Aquidauana. O espaço foi completamente revitalizado em parceria entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado. Mais de duas mil pessoas compareceram para prestigiar o evento aberto com partida entre veteranos com a seleção de Aquidauana contra o time da Federação de Futsal de Mato Grosso do Sul. O craque Manoel Tobias, jogador de futsal aposentado que já foi o melhor do mundo pelo Brasil, jogou pelo time da casa e brilhou.

“É uma alegria enorme ver famílias inteiras aqui nas arquibancadas, participando do evento e torcendo muito. Esporte é isso: alegria, festa e confraternização. Isso mostra que estamos no caminho certo”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja na solenidade de reinauguração. O Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), repassou R$ 450 mil para a Prefeitura executar a revitalização.

O prefeito Odilon Ribeiro comemorou a parceria com o Governo de MS e passou o recado para a população: “tudo isso aqui é de vocês, feito com dinheiro dos impostos, por isso, ajudem a cuidar de cada espaço”. Segundo contou para ele o atleta Manoel Tobias, o Poliesportivo de Aquidauana ficou parecido com os ginásios de Madri, na Espanha.

Estrutura de primeira

Com passagens pelas melhores quadras do mundo, Tobias elogiou a estrutura do ginásio. "Não imaginava um equipamento desse, um piso deste nível. Está tudo perfeito. Estão de parabéns o prefeito e o governador. Eles se uniram para dar de presente essa quadra e o mais importante é a sequência. As crianças vão poder usufruir disso aqui".

Por sua vez, o secretário de planejamento do município, Ronaldo Ângelo, destacou o empenho das equipes envolvidas na revitalização. "O poli era objetivo de campanha do prefeito, que sempre lutou por isso. O ginásio ficou interditado por quase seis anos e havia laudo de demolição, mas buscamos opiniões de diferentes profissionais e vimos que não seria preciso", destacou.

O secretário Marcelo Miranda, da Fundesporte, ressaltou que ginásio vai resgatar o melhor do esporte da cidade. "Aquidauana sempre foi bem representada nos torneios escolares. Isso é um resgate da história. Essa vinda dos jogos escolares para Aquidauana, ainda mais neste novo formato, com todo mundo em hotel, também esse fomento da economia. Durante uma semana todos os hotéis vão estar lotados. Isso tem importância para o cenário esportivo do estado".

Archibald Joseph, o Mac, secretário de Obras e Serviços Urbanos, parabenizou a gestão do município. "É um investimento muito importante para a cultura esportiva do município. Por quase sete anos ficou interditado. O governo do Odilon chegou para resolver. Elaboramos o projeto e deu tudo certo. A prefeitura está de parabéns e a cidade também, porque o esporte é a amarra que a cidade tem para tirar a juventude das ruas", alegou.

"Fico feliz de vir aqui e ver esse ginásio assim, depois te tantos anos fechado. Tive chance de reformá-lo como prefeito. Aqui foi palco de muitos carnavais, festas populares, grandes jogos como a decisão dos jogos da primavera. Fico satisfeito em vê-lo reaberto", finalizou.