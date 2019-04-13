Bazar em Aquidauana visa ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social

A Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição (Abimc) realiza neste sábado, na Praça dos Estudantes, no centro de Aquidauana, um bazar de roupas cuja arrecadação será destinada ao auxílio de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com Neuza Maria de Oliveira, coordenadora da Abimc, os fundos serão usados para a compra de cestas básicas, remédios e leite. “Conforme as pessoas vão chegando na associação, a gente faz uma triagem e ficha de cadastro para vermos do que ela mais precisa”, disse.

A Abimc está localizada no prédio da Secretaria Paroquial, mas imediações da igreja Matriz de Aquidauana. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira e conta com assistência social e série de outros serviços prestados de forma voluntária.

Com informações de Francis Leone