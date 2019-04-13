Final do Campeonato Estadual de MS começa a ser decidida neste domingo em Aquidauana

A final inédita do Campeonato Estadual de Futebol de Mato Grosso do Sul começa a ser decidida neste domingo, no estádio Noroeste, em Aquidauana, entre o Aquidauanense e o Águia Negra. A partida tem início a partida das 15 horas.

De acordo com o vice-presidente da Federação de Futebol (FFMS), Marco Antonio Tavares, o Aquidauanense irá disponibilizar 200 ingressos para o torcedor do Águia Negra, enquanto o time de Rio Brilhante disponibilizará 400 para o torcedor do azulão da princesa no jogo de volta.

A diferença no número de ingressos é devido a capacidade de cada estádio. O Ninho da Águia tem capacidade para 2.430 torcedores enquanto o Noroeste para 2.000 torcedores.

Por ter melhor campanha na competição, o Águia Negra joga por dois empates para ficar com o tricampeonato. Já o Aquidauanense precisa reverter a vantagem do Águia para levantar o caneco inédito.

No jogo deste domingo, no Noroeste, apita Paulo Henrique Vollkopf, auxiliado por Leandro dos Santos Ruberdo e Cícero Alessandro de Souza. O quarto árbitro é Hudson Muchiutti Hernandes.

No jogo da volta, no domingo que vem, no Ninho da Águia, apita Marcos Mateus Pereira, auxiliado por Daiane Caroline Muniz e Eduardo Gonçalves da Cruz. O quarto árbitro da partida será Edson Ribeiro.